Son Dakika... İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Zorlu "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık. İYİ Parti Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık.

Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildir. Amaç; aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktır. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamaz. Birilerini hor görerek göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz.

Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor.

Hiçbirinin ittifak içinden oyu devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

Bana gelince ben bu saatten sonra değişemem, ben birleştirdim, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi.

Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkında olarak sakin olmamız. Bu sofraya herkes devam etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır.

Bunun için ne ben, ne de partimdeki yol arkadaşlarımız herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak.

Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz; yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz!"