Karamollaoğlu’ndan açıklama. Millet İttifakı 6 Mart'ta toplanacak mı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası, Millet İttifakı'nın 6 Mart'ta yapılması gereken toplantısı merak ediliyordu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın 6 Mart'ta yapılması gereken toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu;" Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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