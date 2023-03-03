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Karamollaoğlu’ndan açıklama. Millet İttifakı 6 Mart'ta toplanacak mı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın 6 Mart'ta yapılması gereken toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 19:58
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Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama. Millet İttifakı 6 Mart'ta toplanacak mı

Karamollaoğlu’ndan açıklama. Millet İttifakı 6 Mart'ta toplanacak mı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası, Millet İttifakı'nın 6 Mart'ta yapılması gereken toplantısı merak ediliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın 6 Mart'ta yapılması gereken toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu;" Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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