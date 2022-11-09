Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek şu cümleleri kullanmıştı.

"KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR"

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan

PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"