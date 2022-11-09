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  • Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk "onursuz" davası açtı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:30
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Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek şu cümleleri kullanmıştı.

"KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR"

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan
PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"

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Benim ben
9.11.2022 11:42
Türk millleti olarak Kılıçdaroğlunun safindayiz. Sizler Peker'in gelecekte yayınlayacağı videoları düşünün  
 
Milli Damar
9.11.2022 11:37
Çok para, keşke 3 kuruşluk bir dava açsaydı.  
 
İZLİYORUZ
9.11.2022 11:35
Ne derseniz deyin. Bildiğim tek şey oğlunun aslanlar gibi vatan borcunu ödediği. Torununa erken emekli için SGK yaptırdığı. Başka kötü bir şey patırlayan var mı? Sizden bizim dosyalara sıra yok.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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