﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

POLONYA NATO'YA MÜRACAAT ETMEYE HAZIRLANIYOR

Üst düzey ABD yetkilisi, Polonya’ya Rus füzelerinin düştüğünü ve iki kişinin öldüğünü doğruladı. Üst düzey ABD yetkilisi, Polonya’ya Rus füzelerinin düştüğünü ve iki kişinin öldüğünü doğruladı. Polonya NATO'ya müracaat etmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Gülsüm Khalilova ise "Polonya Hava Kuvvetleri, Tomaszów Lubelski'deki hava alanından savaş uçaklarını havaya kaldırdı." bilgisini geçti

ABD'Lİ YETKİLİ 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen Rus füzelerinin 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "(Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü haberleri) Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" denildi.

LETONYA VE ESTONYA'DAN POLONYA'YA DESTEK MESAJI

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" dedi. Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.

Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

NORVEÇ'TEN "ÇOK CİDDİ OLAY" DEĞERLENDİRMESİ

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına bir füzenin düşmesini "çok ciddi bir olay" olarak gördüklerini bildirdi.

Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti.

"Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil" diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.

ESKİ POLONYA BAŞBAKANI TUSK'TAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkeye düşen füzeler nedeniyle birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, ülkenin zor bir zamandan geçtiğini belirtti.

Tusk, "Bir tehlike durumunda, iç çekişmelere ve farklılıklara bakılmaksızın hepimiz birlik olmalı ve dayanışma göstermeliyiz. Bu zor zamanda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" denildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.