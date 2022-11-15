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Zelenski: Ukrayna'ya 85 füze saldırısı gerçekleştirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:21
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Zelenski Ukrayna'ya 85 füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu

Zelenski: Ukrayna'ya 85 füze saldırısı gerçekleştirildi
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Ukrayna’da başkent Kiev’in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerine ve enerji altyapılarına yönelik Rus ordusunca füze saldırılarının düzenlendiği bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

KİEV’DE BİNALAR VURULDU

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füze saldırısı sonucu önce 2 binanın, ardından çok katlı başka bir bina daha olmak üzere toplam 3 binanın vurulduğunu duyurdu. Peçersk semtinde füze isabet eden konutlardan birinde kurtarma ekiplerinin bir kişinin cesedine ulaştığını aktaran Kliçko, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

HARKİV VE LVİV’E SALDIRI

Vinnıtsya Bölge Valisi Sergiy Borzov, füzenin bölgedeki kritik bir altyapıya isabet ettiğini bildirdi.

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, Rus güçlerinin Harkiv ve Çuguyiv ilçesinin kritik altyapısına füze saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy da şehirde patlamaların meydana geldiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, enerji altyapısına yönelik 2 saldırı sonucunda şehrin tamamında elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Hmelnitski yerel yetkilileri şehirde kısmen elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirirken, Rivne şehrinde de patlama olduğu aktarıldı.

Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.

HALKA ‘SIĞINAKLARDA KALIN’ ANONSU YAPILIYOR

Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna’nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor. Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.

KİEV'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Gazeteci Gülsüm Khalilova yaşanan füze saldırısı sonrası Kiev'de oluşan trafiği paylaştı.

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yerli milli
15.11.2022 19:50
bu da ukraynanın başına musallat oldu. savaşın sebebi natonun genişlemesi değil mi? avrupa birliğine gir ama natoya girme. biz natoya girdik başımıza taç mı taktılar?  
 
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