CHP'li Engin Özkoç açıkladı. Taksim saldırısından bir gün sonra CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara'da ağırlandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Beyoğlu Taksim’deki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının arkasında ABD’nin olduğunu ve ABD Büyükelçiliği’nin taziye mesajını kabul etmediği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Özkoç, bu sözlerin AKP’li Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süleyman Soylu’ya söyletildiğini öne sürdü.

Özkoç, Soylu’nun ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşüp el sıkışmasını eleştirdi. Engin Özkoç ayrıca terör saldırısından bir gün sonra MİT, CIA ve Rus istihbarat şeflerinin Ankara’da ağırlandığını öne sürdü.

SOYLU, “SALDIRININ ARKASINDA ABD VAR” DEMİŞTİ

Süleyman Soylu, Taksim’deki terör saldırısı hakkında, “PKK’ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Bu milletin en büyük isteği piyonların kafasını kırmaktır. Biz mesajı aldık ve çok güçlü bir karşılık vereceğiz. ABD Büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.