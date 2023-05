Son Dakika… Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna saatler kala Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV ekranlarına konuk oluyor…

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ellerinden gelseler sanıyorum beni seçimi de sokmayacaklar. Ne diyorsunuz şimdi bakınız devlet dediğiniz kurum ayrıdır, parti ayrıdır. Bunlar devleti, parti devleti haline dönüştürdüler. Eğer bunları rahatsız edecek bir şey varsa normalde seçime gidiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu var. Yüksek Seçim Kurulu bir karar alır, gereğini yapar. Biz de itiraz etmeyiz ama Yüksek Seçim Kurulu tamamen devre dışı bırakılıp TK başkanı kendisine. Kendi felsefesine uygun bir şekliyle ben bunu yasaklıyorum deyip eğer bir yasak getiriyorsa aslında bu doğru değil demokrasiye aykırıdır. Kurallara aykırıdır, işin Türkçesi korkuyorlar. Gerçekleri, gerçekleri halkın öğrenmesinden korkuyorlar. Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorlar...

İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar. Devletin bütün kurumlarını devreye koyuyorlar. Devletin TRT sinden tutun BTK dediğimiz bilgi teknolojileri kurumuna kadar bütün kurumları kontrol altına almışlar. Başlarındaki kişiler liyakate kişiler değil, saraydan talimat alan kişiler. Dolayısıyla bu kişiler devleti yürüttüler, devletin kurumlarını yıpratırlar devlete. Olan saygıyı düşürdüler. Yargıya olan güven azalmaya başladı. Parlamento bir şekliyle işlevsiz bırakıldı. Biz yeniden bu devleti inşa etmek zorundayız ve devletin kurumlarına saygınlığı kazandırmak zorundayız. Bu kurumlar bir kişinin değil, 85 kişinin kurumları bunlar. Bu kurumlar bir kişinin hakkını korumaz, 85 kişinin hakkını korur. Bu kurumlar bir kişinin talimatıyla hareket etmez, etmemelidir, yasalar var. Yasalar çerçevesinde adım atması ve yasaların gereğini yapması lazım. Kaybedeceklerini biliyorlar, korkuyorlar, gitmemek için devletin bütün kurumlarını kullanıyorlar. Başlarına yandaşları getirdiler. Sanıyorlar ki yandaşlar kendilerini kurtaracaklar. Sizi artık kimse kurtaramaz. Siz halka hesap vermek zorundasınız. Halkın önüne çıkmak zorundasınız. Halk gerçekleri bir şekliyle bilecek hayatından biliyor zaten pazara gittiği zaman zaten gerçeklerle karşılaşıyor. Gerçeklerle 100 yüze geliyor. Hayatın ne olduğunu zaten görüyor, evladı işsiz görüyor, çocuğu işsiz görüyor. Dışarıda satılan uyuşturucuyu görüyor. Peynir ekmek gibi satılan uyuşturucuyu görüyor. Hayatın bütün sıkıntılarını yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla bu insanlara gerçekleri anlatmak lazım. Farklı bir dünya anlatıyorlar. Onlara farklı şeyler söylüyorlar onlara montaj videoları fazla hazırlanıyorlar, onları seyretti diyorlar onlara. Ama hayat çok daha farklı insanlar hayatın gerçeğiyle sonuçta 100 yüze gelecekler.

Türkiye zengin bir ülke. Gerçekten çok zengin bir kaynakları yeterli olan bir ülke. Yeter ki bu kaynakları sağlıklı kullanın. Yeter ki düzgün kullanın. Ayrıca gerçekten de eğer siz ciddi bir tasarruf yapabilirsiniz. Yani savurganlığı önlersiniz. Yani emekliye vereceğiniz 15.000 liradan çok daha fazlasını tasarruf etmiş olursunuz artı Türkiye şu anda çok zor durumda. Ben bunun farkındayım ama yurt dışından gerçekten çok iyi olanaklarla kredi almak mümkün. Örneğin deprem konutlarıyla ilgili olarak biz deprem konutlarının yapılmasıyla ilgili olarak 5 yıl ödemesiz 20 yıl. Çok düşük faizlerle kredi alan kuruluşları biliyoruz. Kredi alan kredi veren kuruluşları biliyoruz. Çin'den bu konuda ilk sözleşmeler de bize ulaştı. Her şeyi eğer makul ve mantıklı bir zemine otursanız kaynak bulmanız mümkündür. Bunu yolu ülkenizde can ve mal güvenliği olacak. Yani yabancı sermaye buraya gelirken diyor ki can ve mal güvenliğin var mı diyor. Yani ben bir haksızlığa uğradığım zaman hakkını arayabileceği bir yargı düzeni var mı? Bir demokrasi var mı? Ülkenizde varsa gelirim diyor. Yoksa gelmem biz demokrasiyi getirmeyi taahhüt ediyoruz. Kaynaklar da Türkiye’ye gelecek ama temiz para altını özenle çiziyorum. Temiz para kirli para değil, uyuşturucu parası değil, temiz para gelecek ve. Borç olarak dediği gelip Türkiye’de yatırım yapacağız. Evet, Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına katkı sunacak kaynağımız var, imkanlarımız var, her türlü alandan yararlanabilirsiniz, tasarruf yapabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir sorun yok. Onlar nereden kaynak bulacaklarını çıkıp anlatıyorlar mı? Bugün sana gelince. Körfezden diyorlar ama bu kaynağı keşke karşıma gelseler de beraber oturup konuşabilsek yaptıkları savurganlığı anlatabilsem kaynağı nasıl bulacağımızı anlatabilsem bu ülkeye nasıl paranın geleceğini onlara anlatabilsem bütün bunların hepsi mümkün. Benim Londra’ya gidişim Londra’da sermaye çevreleriyle konuşmam. Türkiye'ye temiz paranın gelmesi Türkiye’ye yatırım yapılması. Bakın biz deprem bölgesini bile sıfırdan yeniden ele alıp deprem bölgesini yeniden bir üretim merkezi haline dönüşmesini istiyoruz ve bununla ilgili bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifini parlamentoya sunduk. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Anadolu'nun içi boşalıyor. Anadolu'da yeni fabrikaların, yeni tesislerin kurulması gerekiyor. Ve bunlarla ilgili projelerimiz var, her şeyimiz mükemmel. Bunun altını özenle çizeyim, kaynağımız var. Bütün mesele bu kaynağa doğru ve yerinde kullanacaksınız. Yani savurganlık yapmayacaksınız. Eğer yapmazsanız kaynağınız var. Niye kaynağımız olmasın ki?

