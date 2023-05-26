20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: “Bu kez oyum Kılıçdaroğlu'na, çünkü dürüst ve adaletli"

Seçim öncesi vatandaşın nabzını tutan ve sokaktaki insanların oy tercihlerini gösteren sokak röportajlarında dikkat çeken açıklamalar yapılıyor. Son olarak neredeyse tüm seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, ikinci turda oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini dikkat çekici ifadelerle açıkladı.

20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: “Bu kez oyum Kılıçdaroğlu'na, çünkü dürüst ve adaletli"

Kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaş oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıklarken, yanlarından geçen bir kadının "PKK'ya destek verenlere oy vermiyoruz" şeklindeki yorumuna "Kim PKK'ya destek veriyor kafayı yemiş bunlar" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Şimdiye kadar yapılan seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşın bu defa tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını açıklaması dikkat çekerken, bunun nedenini şu şekilde açıkladı.

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"Seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim, bak ağzıma diş yaptıramıyorum. Oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim çünkü adaletli, hak ve hukuku savunuyor.

Ne olursa olsun adaletli... Bunlar Müslümanım diyor zulüm ediyor. Şimdeye kadar onlara çok oy verdik ama şimdi vermem.

Yemek yiyemiyorsun, gündelik ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun, dişimi yaptıramıyorum, sigortalıyım dişimi yaptıramıyorum.

Korkunç bir ekonomi var"

Vatandaş, "seçimde değişiklik olur mu?" sorusuna ise...

"İnşallah değişiklik olur olmazsa yandık" yanıtını verdi.

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