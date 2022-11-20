Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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