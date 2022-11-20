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Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:36
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Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.

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