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Kilis'e yine roket saldırısı yapıldı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:24
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket saldırısı

Kilis'e yine roket saldırısı yapıldı
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Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün YPG/PKK mensuplarınca 7 roket daha atıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Roketlerin 3’ü Türkiye tarafındaki boş araziye, 4 tanesi de Suriye tarafına düştü. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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