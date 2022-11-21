Kilis'e yine roket saldırısı yapıldı

Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün YPG/PKK mensuplarınca 7 roket daha atıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Roketlerin 3’ü Türkiye tarafındaki boş araziye, 4 tanesi de Suriye tarafına düştü. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.



Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.