Malatya’da peş peşe depremler. Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem ile ilgili detayları duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

“Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Bakan Yerlikaya bu paylaşımı yaptıktan sonra Malatya’da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak kayıtlara geçti.