Naci Görür'den 'Malatya depremi' çıkışı: AFAD’ın gösterdiği yer doğru değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17:46'da merkez üssü, Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk sarsıntının ardından Malatya'da merkez üssü yine Battalgazi olan 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin merkez üssünün Adıyaman'ın Sincik ilçesi olduğunu duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü ise 5,3 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim.” dedi.

Görür, paylaşımında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle."