Malatya’daki depremlerin ardından AFAD’dan ilk açıklama

Malatya’da merkez üssü Balttalgazi olan 5.2 büyüklüğünde yaşanan depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan depremler çevredeki diğer iller tarafından da hissedilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"