Son dakika... Sokak hayvanları düzenlemesinden 'ötenazi' kelimesi çıkarıldı

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve geçtiğimiz hafta komisyon toplantısından ilk 3 maddesi geçen Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde sıcak bir gelişme yaşandı.

AKP'li kaynaklar, tekliften uyutma/ötanazi maddesini geri çekeceklerini ve bunun yerine Veterinerlik Kanun maddesine atıf yapılacağını açıkladı.

Teklifin ilgili kısmına “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” ifadesi eklendi.

Bu kapsamdan hayvanları uyutma yetki ve kararı belediyelere değil, veteriner hekimlere verileceği öğrenildi

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