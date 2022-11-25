Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 12.00 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 11.79 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Öte yandan merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen depremde yaralanan 80 kişi yaralanmıştı. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirmişti.
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