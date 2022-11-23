Eve en yakın toplanma alanı nerede? e-Devlet'e girip hemen bakın

Gece saatlerinde Düzce'de 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Merkez üssü Gölyaka ilçesi olarak açıklanmıştı. Depremde 68 kişi yaralanmış 2 kişi ise hayatını kaybetmişti. Deprem ülkenin birçok yerinde de hissedilmişti.

Büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir'de vatandaşlar deprem anında ve sonrasında nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor. Türkiye genelinde devlet tarafından belirlenen deprem toplanma alanları ise e-Devlet'ten öğrenilebiliyor.

DEPREM TOPLANMA ALANI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bir mahalledeki en yakın acil toplanma alanına, e-Devlet'ten öğrenmek için www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama internet adresinden ulaşılabilinmektedir.

e-Devlet'e TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' yazıldıktan sonra çıkan aynı adlı başlığa tıklanılarak ikamet edilen bölgedeki deprem toplanma alanı bulunmaktadır.

TOPLANMA ALANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımamakla birlikte, toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor.

Toplanma alanı kriterleri; bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.

Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.