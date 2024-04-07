Son Dakika... TFF seçim kararı aldı. Mehmet Büyükekşi açıkladı

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Son Dakika... TFF seçim kararı aldı. Mehmet Büyükekşi açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da seçim kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son dönemde artan eleştirilerin ardından flaş bir karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi.

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a giden Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kente geçti.

Aralarında Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı.

TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

EURO 2024 İÇİN BAŞARI DİLEDİ

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı

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