Fenerbahçe Şanlıurfa'da. Ali Koç'tan flaş karar

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Fenerbahçe Şanlıurfa'da. Ali Koç'tan flaş karar
Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve U 19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa’ya ulaştı. Başkan Ali Koç açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda bu akşam saat 21.30'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 takımı ve yöneticileri Şanlıurfa’ya geldi.

Başkan Ali Koç önderliğinde tam kadro halinde Şanlıurfa'ya ulaşan yöneticiler hiçbir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

Sarı-Lacivertli kafile direkt olarak 11 Nisan Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe U19 takımı bugün öğle saatlerinde Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Şanlıurfa’da Süper Kupa mücadelesine çıkacak. Kafilede A takımdan antrenörler de yer aldı.

Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe U19 takımında toplamda 11 futbolcunun yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin maç başladıktan kısa bir süre sonra takımı sahadan çekmesi bekleniyor.

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