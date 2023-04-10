10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme. Görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme. Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:17
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme. Görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme. Görüntüler ortaya çıktı
+
Aa
-

Şüphelilerden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, firarda olan 23 yaşındaki şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, parti binasının yerini bile bilmediklerini iddia ettikleri ve havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin sosyal medya yayını sırasında peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayda binaya isabet eden mermi bulunamadığını ve ilk belirlemelere göre yaralanma ya da can kaybının olmadığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini söylemişti.

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
4
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
5
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
6
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
7
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿‘Togg kredisi’ dolandırıcılığına 25 tutuklama
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Memleket Partili milletvekili adayının dansı sosyal medyayı salladı
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿Futbolda maçların programı. Spor Toto 1. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını biter bitmez yazacaklar
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
﻿İki araç kavşakta çarpıştı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.