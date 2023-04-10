CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme. Görüntüler ortaya çıktı

Şüphelilerden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, firarda olan 23 yaşındaki şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, parti binasının yerini bile bilmediklerini iddia ettikleri ve havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin sosyal medya yayını sırasında peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayda binaya isabet eden mermi bulunamadığını ve ilk belirlemelere göre yaralanma ya da can kaybının olmadığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini söylemişti.

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.