Sorhaindo Beşiktaş'ta. Resmen açıklandı

Kaynak: AA
Sorhaindo Beşiktaş'ta. Resmen açıklandı
Beşiktaş, Cedric Sorhaindo transferini duyurdu.

Beşiktaş'ta futbol takımına transfer beklenirken, hentbol takımından transfer haberi geldi.

Siyah beyazlı kulüp, yeni transferi şu açıklamayla duyurdu:

"Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'mız, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında grand slam sahibi Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Cedric Sorhaindo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Daha önce PSG, Barcelona ve Dinamo Bükreş'te forma giydiği belirtilen Fransız oyuncu 39 yaşında ve 1,92 metre boyunda.

Son Haberler
Çinko eksikliği ihmale gelmez Sağlık
Çinko eksikliği ihmale gelmez
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Dünya
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var Gündem
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var
Çanakkale’de deprem Gündem
Çanakkale’de deprem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı Gündem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı
Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı Yerel Haberler
Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi? Ekonomi
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi?