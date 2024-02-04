Sorhaindo Beşiktaş'ta. Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta futbol takımına transfer beklenirken, hentbol takımından transfer haberi geldi.

Siyah beyazlı kulüp, yeni transferi şu açıklamayla duyurdu:

"Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'mız, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında grand slam sahibi Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Cedric Sorhaindo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Daha önce PSG, Barcelona ve Dinamo Bükreş'te forma giydiği belirtilen Fransız oyuncu 39 yaşında ve 1,92 metre boyunda.