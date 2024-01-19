Sosyal medya başını yaktı. Süper Lig başkanına disiplin şoku

TFF'nin duyurusuna göre Çaykur Rizespor ve başkanı İbrahim Turgut, MKE Ankaragücü ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının sonrasında kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan hakem ve diğer maç görevlilerine yönelik açıklamalar yüzünden disiplin kuruluna sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor maçındaki talimata uymayan davranışları sebebiyle hem Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı hem de yönetici Metin Korkmaz'ı disipline yolladı.

Duyuruya göre, MKE Ankaragücü Kulübü de Çaykur Rizespor maçındaki olumsuz ve çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.