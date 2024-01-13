Trabzonspor Başkanı'ndan TFF Başkanı'nın midesine oturacak taş gibi laflar: Ben takımımı Arabistan'a götürmezdim

Ertuğrul Doğan, EkoTürk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gündeme dair bomba açıklamalar yapan Doğan, Arabistan'da yaşanan Süper Kupa rezaleti ile ilgili de konuştu.

''BEN TAKIMIMI ARABİSTAN'A GÖTÜRMEZDİM''

Trabzonspor'u Arabistan'a götürmeyeceğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Ben takımımı Arabistan'a götürmezdim. 100. yılımızda Trabzonspor takımı oraya gitmez." ifadelerini kullandı.

Programda başka konulardan da bahseden Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılığının kulübe zarar verdiğini belirterek, ''Abdullah Avcı'nın bu takımdan ayrılması bize zarar verdi. Şampiyon olmuş bir hocaya biraz daha zaman ve sabır gösterilebilirdi. Abdullah Avcı'nın bundan sonraki döneminin daha iyi geçeceğini düşünüyorum çünkü hem biz geliştik ve yanlışlarımızı gördük hem de teknik kadro kendi öz eleştirisini yaptı.'' dedi.

Adı farklı kulüplerle anılan Bakasetas için açıklama yapan Trabzonspor Başkanı, "Bakasetas ile ilgili bize resmi bir teklif yok. Biz ona resmi teklif yaptık ama istediği ücret ile verdiğimiz arasında bir uçurum var." şeklinde konuştu.

''LAZ FIKRASI OLARAK ADLANDIRIYORUM''

Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması ile ilgili "Mete Kalkavan'ın VAR eğitimciliğine gelmesine basit bir tabirle 'Laz Fıkrası' olarak adlandırıyorum. VAR hakemi gördüğü pozisyonu inkar ettiği için ben böyle açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum." görüşünü belirtti.

''BİR OYLAMA YAPMADIK''

Kulüplerin herhangi bir oylama yapmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Kulüplerimizin, TFF başkanlığından rahatsızlıkları oldu ama herhangi gitsin kalsın diye bir oylama yapılmadı." dedi.

''ARA BİR OYUNCU ALMAYACAĞIZ''

Transfer ile ilgili de açıklama yapan Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmelerde ara oyuncu almayacağız ya direkt formayı giydiğinde etki edecek ya da müthiş potansiyelli gençler alacağız. Scout ekiplerimizle oyuncularla konuşuyoruz ancak genç oyuncuların ilk tercihleri Türkiye olmuyor maalesef. Olduğu zaman da Trabzonspor olmuyor." dedi.