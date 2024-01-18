TFF'deki skandal ortaya çıktı. Siteyi apar topar kapattılar

Futbol dünyasına bomba gibi düşen hakem atama skandalı MHK'deki çarpık yapıyı gözler önüne serdi.

Hakemin Sesi internet sitesi sadece MHK'de olması gereken hakemlere ait özel bilgilerin Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan'a ait internet sitesinde tutulduğunu ortaya çıkardı.

İşte Hakemin Sesi internet sitesinin ulaştığı detaylar:

"Bu ülkede daha neler göreceğiz. MHK ve Hakem işleri Müdürlüğü’nün gizli bilgileri eski bir MHK Başkanı’nın www.fok18.com sitesinde yayımlanıyor.

urada kimsenin bilmediği bilgiler var.

TFF’de hakem akademisinde istatik tuttuğu için şifreleri bilmesinden dolayı sisteme giriş yapma izni olduğu için bilgiler alınmış.

Maç atamaları var, puanlamalar var maçlar var.

Aklımıza deli sorular geliyor.

Buna TFF ve MHK’nın cevap vermesini istiyoruz;

Şimdi buradan soruyoruz; Bu bilgileri herkes yayımlayabilir mi?

Yok, yasak ise bu yasak nasıl delindi?

Paralel bir MHK mı var?

Yapay zeka ataması yalan mıydı?

Hakem İşleri ipin ucunu mu kaçırdı?

MHK, daha önce kendilerine maç ataması yapan kişiye vefa borcunu mu ödüyor?

Eğer MHK bunu biliyor da müdahil edemiyorsa derhal istifa etmelidir.

Madem böyle bir şeffaflık var ise süper lig hakemlerinin de aldığı notlar da orada açıklansın.

Bu açıklamayı da MHK kendisi yapmalıdır.

www.fok18.com sitesinde yapıldığı görülen atamalar MHK tarafından FYS 'de kontrol edildiğinde aynısının çıktığı görülüyor.

Bunun sorumlusunun PMİK olduğu aşikar.

Eyy suçlu ayağa kalk ve çek git.. "

Adı geçen internet sitesinin Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan'ın yönettiği de iddia edildi.

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