Arjantin kaybedince Brezilya bayram yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi Brezilya'da Twitter'da en çok konuşulan konu haline geldi. Brezilyalı taraftar ezeli rakipleriyle alay eden yüzlerce paylaşım yaptılar.

Bir taraftar, "Herhangi bir Brezilyalı'ya neşe getiren üç şey vardır" diye tweet attı. “1. Barbekü 2. Tatiller 3. Arjantinli'nin ağlaması.”

Bir başkası, sarı-yeşil Brezilya formasıyla mutlu bir şekilde sırıttığı bir fotoğrafını tweet'ledi ve şu sözleri yazdı. "Benim için ağlama Arjantin."

Bazı Brezilyalılar, merkezdeki güneşi sarı bir "hıçkıran" emojisiyle değiştirerek Arjantin bayrağını yeniden icat ettiler.

Bazıları, genellikle başka bir kişinin talihsizliğinden elde edilen zevk olarak tercüme edilen Almanca kelime "schadenfreude" yi Almanca'da 'Arjantin mahvoldu' anlamına mı geliyor?" diye bir sosyal medya esprisi yazdı.

İşte Brezilyalı taraftarların paylaşımları;