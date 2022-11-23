Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi

C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Tangocular, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu skorun ardından Arjantin Milli Takımı, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.

Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.