İngilizler FIFA'yı kınama kararı aldı

İngiliz Avam Kamarası, Katar'ın LGBTQ+ hakları konusundaki tutumunu ve FİFA'nın bu konudaki tehditini kınama kararı aldı.

NDP Milletvekili Blake Desjarlais'in, "FIFA'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı takan oyuncuları ve takımları cezalandırmakla tehdit etmesi kabul edilemez.Bunu yüksek sesle kınamalıyız" şeklindeki önerisi, Avam Kamarasında oybirliği ile onaylandı.