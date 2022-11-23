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Türk Özel Birliği Dünya Kupası'nda göreve başladı

Türkiye'nin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Takımı (KBRN), kimyasal ve nükleer tehditlere karşı Dünya Kupası'nda göreve başladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:04
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2022 Katar Dünya Kupası'nda Türk Özel Birliği göreve başladı

Türk Özel Birliği Dünya Kupası'nda göreve başladı
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Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üste konuşlu KBRN savunma timi, envanterindeki teçhizatla her türlü kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırıya karşılık vermek üzere 24 saat görev başında. 

Yerli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada gemisi, patlayıcı bulma ve imha ekipleri, bomba arama ve insansız hava aracına karşı timlerle ortak görev kapsamında görev yapıyor.
Alanında çok sayıda uzmandan oluşan savunma ekibi, olası bir acil durumda alınacak tedbirler için hazırlanan çeşitli senaryolar üzerinde de yoğun bir çalışma yürütüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ekim'de Türk askerinin Katar'a gönderilmesini onaylanmıştı.

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