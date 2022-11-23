Katar sihirbazlığı. Statların seyirci kapasitesini bir gecede 46 bin yükselttiler

İngiliz The Guardian Gazetesi, "Sihir Gibi" başlığınıyla Katar'da garip şeylerin döndüğünü yazdı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Açılış maçına ev sahipliği yapan Al Bayt Stadyumunun kapasitesi turnuva öncesi 60.000 seyirci gösterilirken, bir gecede resmi web sitesinde 68.895'e çıktı.

En büyük stadyum Lusail ise 80.000'den 88.966'ya yükseldi.

Organizatörlere yakın bir kaynak, orijinal sayıların Fifa'nın stadyumlar için minimum 80.000, 60.000 ve 40.000 kapasiteye sahip olması şartını yansıttığını belirtiyor. Genel olarak Katar'ın Dünya Kupası sitesinde listelenen tüm kapasite Salı günü toplam 380.000'den 426.221'e çıkarması muamma gibi duruyor. Çünkü maçları izleyen seyirci rakamlarında açıklanandan çok daha fazla boş koltuk olduğu görünüyor. Örneğin Arjantin-Suudi Arabistan maçını 88.000'den fazla kişinin

izlediği açıklanırken stadın her tarafında boş koltuklar görülüyordu.

Senegal - Hollanda maçında ilk iki kademede sahanın yan tarafında uzanan koltuklar da boştu. Organizatörler turnuvaya gelen insan sayısının açıklanandan az olduğunu söylerken, FIFA başkanı Gianni Infantino "Kupayı üç milyon kişi tribünlerde seyredecek." demişti. Ancak bu iddialı söylem her zaman göz testiyle eşleşmez."