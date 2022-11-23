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Katar sihirbazlığı. Statların seyirci kapasitesini bir gecede 46 bin yükselttiler

Katar, Dünya Kupası maçlarının oynandığı 8 stadın toplam resmi seyirci kapasitesi 380.000 kişiyken, bir gecede yüzde 12 artırarak 426.221 seyirciye çıkardı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:18
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Statların seyirci kapasitesini bir gecede 46 bin yükselttiler. Katar sihirbazlığı

Katar sihirbazlığı. Statların seyirci kapasitesini bir gecede 46 bin yükselttiler
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İngiliz The Guardian Gazetesi, "Sihir Gibi" başlığınıyla Katar'da garip şeylerin döndüğünü  yazdı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Açılış maçına ev sahipliği yapan Al Bayt Stadyumunun kapasitesi turnuva öncesi  60.000  seyirci gösterilirken, bir gecede resmi web sitesinde 68.895'e çıktı.
En büyük stadyum  Lusail ise 80.000'den 88.966'ya yükseldi.

Organizatörlere yakın bir kaynak, orijinal sayıların Fifa'nın stadyumlar için minimum 80.000, 60.000 ve 40.000 kapasiteye sahip olması şartını yansıttığını belirtiyor.  Genel olarak Katar'ın Dünya Kupası sitesinde listelenen tüm kapasite Salı günü toplam 380.000'den 426.221'e  çıkarması muamma gibi duruyor. Çünkü maçları izleyen seyirci rakamlarında açıklanandan çok daha fazla boş koltuk olduğu görünüyor. Örneğin Arjantin-Suudi Arabistan maçını  88.000'den fazla kişinin 
izlediği açıklanırken  stadın her tarafında boş koltuklar görülüyordu.
Senegal - Hollanda maçında ilk iki kademede sahanın yan tarafında uzanan  koltuklar da boştu. Organizatörler turnuvaya gelen insan sayısının açıklanandan az olduğunu söylerken, FIFA başkanı Gianni Infantino  "Kupayı üç milyon kişi tribünlerde seyredecek." demişti. Ancak bu iddialı söylem her zaman göz testiyle eşleşmez."

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