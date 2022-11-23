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Katar'a meydan okuyan kadın. Dünya gündemine oturdu

Dünya, tüm yasaklamalara, tehditlere rağmen Katar'da gökkuşağı renklerindeki kol bandıyla yayın yapan BBC muhabiri Alex Scott'u konuşuyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:31
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BBC muhabiri Alex Scott Dünya gündemine oturdu. İşte Katar'a meydan okuyan o kadın

Katar'a meydan okuyan kadın. Dünya gündemine oturdu
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İngiltere dahil Dünya Kupasına katılan takımların FİFA'nın tehdide boyun eğmesine rağmen  Katar'a meydan okuyan Scott, "Saha içi ve dışında, sporda eşitlik için hepimiz ateşli bir savaşçı olmalıyız" dedi.

Scott geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde Arsenal ve Boston Breakers takımlarda oynamış profesyonel bir futbolcu.

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