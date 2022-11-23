Katar'a meydan okuyan kadın. Dünya gündemine oturdu

İngiltere dahil Dünya Kupasına katılan takımların FİFA'nın tehdide boyun eğmesine rağmen Katar'a meydan okuyan Scott, "Saha içi ve dışında, sporda eşitlik için hepimiz ateşli bir savaşçı olmalıyız" dedi.

Scott geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde Arsenal ve Boston Breakers takımlarda oynamış profesyonel bir futbolcu.