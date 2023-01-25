Paris Hilton anne oldu. Mutluluğuna diyecek yok

Ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu. Yaşadığı ilişkiler ve lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.

TAŞIYICI ANNE KULLANDILAR

Anne olma hayalini her fırsatta dile getiren Hilton, sonunda muradına erdi. Ünlü isim, eşi Carter Reum ile bir erkek bebek sahibi olduklarını açıkladı. Çift, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını da bildirdi.

Paris Hilton, oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla paylaştı ve mavi bir kalp Emojisi koydu.

"AİLE OLMAYI BEKLİYORUZ"

Hilton daha önce yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Kocamla birlikte evliliğimizin ilk zamanlarının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Aile olmayı dört gözle bekliyoruz" demişti.

''İKİNCİ ÇOCUĞUM KIZ OLSUN''

Birden fazla çocuk istediğini söyleyen 41 yaşındaki sosyetik güzel, ilk çocuğunun erkek olmasını istediğini anlatmış, sonra doğacak kızının onu koruyacak bir ağabeyi olmasını arzu ettiğini de söylemişti.

''TAŞIYICI ANNE FİKRİ KIM KARDASHIAN'DAN GELDİ''



Paris Hilton, tüp bebek tedavisiyle ilgili, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.