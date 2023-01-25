25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Paris Hilton anne oldu. Mutluluğuna diyecek yok

Sosyetik güzel Paris Hilton'dan sürpriz bir haber geldi. Daha önce tüp bebek tedavisi gördüğünü ve annelik hayali kurduğunu açıklayan Hilton, taşıyıcı bir anne aracılığıyla bebek sahibi olduğunu duyurdu

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:02
Takip Et

Ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu

Paris Hilton anne oldu. Mutluluğuna diyecek yok
+
Aa
-

Ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu. Yaşadığı ilişkiler ve  lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.

TAŞIYICI ANNE KULLANDILAR

Anne olma hayalini her fırsatta dile getiren Hilton, sonunda muradına erdi. Ünlü isim, eşi Carter Reum ile bir erkek bebek sahibi olduklarını açıkladı. Çift, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını da bildirdi.

Paris Hilton, oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla paylaştı ve mavi bir kalp Emojisi koydu.

"AİLE OLMAYI BEKLİYORUZ" 

Hilton daha önce yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Kocamla birlikte evliliğimizin ilk zamanlarının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Aile olmayı dört gözle bekliyoruz" demişti.

''İKİNCİ ÇOCUĞUM KIZ OLSUN''

Birden fazla çocuk istediğini söyleyen 41 yaşındaki sosyetik güzel, ilk çocuğunun erkek olmasını istediğini anlatmış, sonra doğacak kızının onu koruyacak bir ağabeyi olmasını arzu ettiğini de söylemişti.

''TAŞIYICI ANNE FİKRİ KIM KARDASHIAN'DAN GELDİ''

Paris Hilton, tüp bebek tedavisiyle ilgili, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.