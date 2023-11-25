Paris Hilton hayranlarına müjdeli haberi verdi

Şubat 2021'de Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, 2023'ün başlarında taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğlunu kucağına almıştı.

"ANNE OLMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Ünlü isim, 2023'ün başlarında ise sürpriz bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı. Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı. People'a konuşan sosyetik güzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor.''

MÜJDELİ HABER!

Oğluna Phoenix adını verdiklerini de açıklayan Hilton'dan müjdeli bir haber daha geldi. Ünlü isim, oğlu henüz bir yaşını doldurmadan ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Sosyetik güzel, bütün ailesinin bir araya toplandığı büyük Şükran Günü yemeği ve kutlamasından bol bol paylaşım yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapıp “Kızım London için müteşekkirim” ifadelerini kullandı.

Paris Hilton, bu notu kızının adının üzerinde yazılı olduğu pembe bir tulumla paylaştı.

Hilton'un taşıyıcı anne yoluyla ikinci bebeğine kavuştuğu düşünülürken, paylaştığı bir video dikkat çekti. 11 aylık oğlunu kucağında tutarken kardeşlerinin çocuklarıyla konuşan Paris Hilton onlara “Kuzeninizi seviyor musunuz?” diye sorarken onlar da teyzeleri Paris’e “Sen yine mi anne oldun?” deyince ünlü yıldızın cevabı “Evet” oldu

ADINI YILLAR ÖNCE KOYMUŞ

Her fırsatta doğum yapmaktan korktuğunu söyleyen Paris Hilton, daha önce verdiği bir röportajda kızının ismini 10 yıl önce belirlediğini açıklamıştı. Hilton, "Bir gün oğluma yeni bir kız kardeş yapmak istiyorum. London (Londra) benim en sevdiğim yerlerden biri ve kızıma da bu ismi koymak istiyorum" diye konuşmuştu.