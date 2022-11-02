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Sosyal medyada görülmemiş tuzak. Binlerce tl kaptıranlar var

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği vatandaşlara kendini medyum ve büyücü olarak tanıtan dolandırıcılar binlerce liralık vurgun yapıyor. insanlardan tekrar para isteyip vermemeleri durumunda büyü yapılan kişiye durumu anlatmakla tehdit ediyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:31
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Sosyal medyada görülmemiş tuzak. Binlerce tl vurgun yapanlar var

Sosyal medyada görülmemiş tuzak. Binlerce tl kaptıranlar var
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Son dönemde sosyal medyada medyum ve büyücü furyası başladı. Sahtekarlar isimlerinin başına 'hoca' veya 'medyum' gibi sıfatlar ekliyor. Sözde büyülerle sahtekarlar, insanların duygularını istismar ederek binlerce liralık vurgun yapıyor. Sahtekarlıklarına inandırmak için her yolu deniyorlar. Görüntülü arama yapan da, '56 kişi benim sayemde evlenme teklifi aldı' diyen de var.

Üstelik kendisine başvuranlardan tekrar para isteyen vermezse büyü yaptırdığı kişiye 'durumu anlatırım' diyerek tehdit edenler de var.

"YAPILACAK BİR ŞEY VARSA ELBETTE YAPACAĞIZ"
Show Haber'in haberine göre muhabirin eşiyle arasının bozuk olduğunu söylediği sözde büyücü "Yapılacak bir şey varsa elbette yapacağız. Büyü kötülüğe, tılsım iyiliğe yapılır. Gelebiliyorsan gel karşılıklı anlatayım ya da resminizi atın ona göre anlatayım. Bakım ücreti 200 TL, diğer işlemler içinde bir şeyler söylüyorum" dedi.


"BENİ SEVMESİ İÇİN BÜYÜ YAPTIRDIM"
Bir vatandaş ise 'Kız arkadaşım beni sevmiyordu. Beni sevmesi için büyü yaptırdım. Kağıt verdi bana, suyun içine koy içsin dedi. Hiçbir şey olmadı. 1000 TL de para verdim."diye konuştu.
 

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada, insanların özel hayatında veya iş hayatında sorun yaşayan kişilerin sorunlarını çözeceğiz deyip hiçbir sorunlarını çözmeyen sahtekarlar, insanların duygularını istismar edip paralarını alıyor.

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