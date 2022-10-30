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Dolandırıcılık akademiyi ele geçirdi. Hem taksit hem de jüri garantisi veriyorlar

Para karşılığı tez yazan şirketler taksitle ödeme imkanı verip, jüriden geçme garantisi veriyor.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:58
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Para karşılığı tez yazan şirketler hem taksit hem de jüri garantisi veriyor. Dolandırıcılık akademiyi ele geçirdi

Dolandırıcılık akademiyi ele geçirdi. Hem taksit hem de jüri garantisi veriyorlar
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Son zamanlarda artan para karşılığı tez yazdırmayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, yüksek lisans ve doktora yapan kimi öğrenciler, çeşitli şirketlere alanlarına ve çalışma konularına göre belli bir ücret karşılığında tezlerini yazdırabiliyor. Para karşılığı yazdırılan tezlerde intihal riski de bulunuyor.

HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Başkasına ait bir esere kendi eseri gibi kaynak göstermeden kullanan bir kişi için altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası gibi yaptırımları bulunuyor.

Para karşılığı tez yazdırmanın suç olmasına karşın, bu alanda çalışmalar yürüten firmalara internet üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. İnternett herhangi bir arama motoru üzerinden ‘parayla tez yazdırma’ şeklinde bir arama yapıldığında birçok firmanın sitesine doğrudan ulaşılabiliyor.

HUKUKEN DOLANDIRICILIK

Bunun yanında çeşitli firmaların reklam verip internet sitelerinin görünürlüğünü artırdığı da biliniyor. Para karşılığı tez yazdırmak hukuken ‘dolandırıcılık’ suçuna giriyor. Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak bir kişi ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

YIL SONUNA TESLİM

Şirket ile yapılan telefon konuşmasında gerekli bilgilerin Whatsapp aracılığıyla iletilmesi gerekildiği bildirildi. Okul bilgisi, tez konusu, tahmini teslim süresi gibi bilgileri şirkete ilettikten sonra çalışma şartlarını içeren bir form ve bilgilendirme mesajı iletildi.

Mesajda, “Ücretlendirme ve teslim tarihini kabul etmeniz durumunda ön ödeme yapacağınız tarihi, belirttiğimiz teslim tarihini, istenilen sayfa sayısı ve sözleşme için gerekli olan kişisel bilgileri doldurup göndermeniz gerekmektedir. Sözleşme iki taraflı olarak mail adreslerine iletilecektir. Formda belirttiğiniz tarihe kadar ön ödeme tutarının yatırılması ile çalışmaya başlanacaktır. Ara gönderim tarihleri çalışma başladıktan sonra size bildirilecektir. Hocanızın yanına gitmek istediğinizde bu tarihi bize 5 gün önceden bildirmeniz gerekmektedir. Ara gönderim tarihleri ne olursa olsun verilen teslim tarihine çalışmanız yetiştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

FİYATLAR 9 BİN TL’Yİ BULUYOR

Bilgilendirme mesajında literatür taraması ve yazımı için 4 bin TL, inceleme ve yorumlama için 5 bin TL, editörlük ve kılavuz hizmetleri için 400 TL olmak üzere toplamda 9 bin 400 TL fiyat verildi. Bu ücretin 3 bin 400 TL’sinin ön ödeme kapsamında teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan çalışmanın yıl sonunda kadar teslim edilebileceği ve jüriden geçme garantisi olduğu bilgisi de eklendi.

İNTİHAL ORANI DİKKATE ALINIYORMUŞ

Çalışmaya ön ödeme tutarı yatırıldıktan sonra başlanacağını belirtilen mesajda şu ifadeler kaydedildi:

Çalışmanız intihal oranı dikkate alınarak hazırlanır, düzeltme ve değiştirme talepleri tarafımıza aittir ekstra ücret talep edilmez. Kalan bakiye belirlenen teslim tarihinde tahsil edilecektir. Çalışmaya başladıktan sonra isterseniz tez teslim tarihine kadar belirli bir miktar veya sayı sınırı olmadan istediğiniz şekilde taksitlendirebilirsiniz. (Tez teslim tarihinde kalan bakiyenin bitmesi şartı ile). Ya da isterseniz tez teslim tarihinde kredi kartı tek çekim veya taksit ile ödeme yapabilirsiniz. (Tek çekim ve taksitlendirmede banka tarafından uygulanan komisyonlar tarafınıza yansıtılacaktır.)

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Tekin Ertürk
30.10.2022 11:14
Sanırım, diplomasını bir türlü gösteremeyen "EKONOMİST de benzer biçimde okulunu bitirdi.  
 
A.Aydın
30.10.2022 10:49
Bay S.Soylu başka işleri bırakıp bakanlık yapmaya başladığında, bu hırsızlık olaylarıyla ilgili kovuşturma başlatılacaktır İnşallah.  
 
balık baştan kokar
30.10.2022 10:47
Bu da birşey mi, diplomasız prof ders veriyor  
 
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