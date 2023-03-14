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Sokakta kalem satan emekçiye yaptığı yardım ağlattı. İyi insanlar iyi ki var

Kendisinin ve ailesinin karnını doyurabilmek adına sokakta kalem ve kağıt mendil satan adama yardım eden hayırsever izleyenlere 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:30
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Sosyal medyada paylaşılan videoda kalem satan emekçiye yapılan yardım izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Sokakta kalem satan emekçiye yaptığı yardım ağlattı. İyi insanlar iyi ki var
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Sosyal medyada gündem olan son videoyu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Ülkedeki ekonomik koşullarda hayatta kalabilmek adına sokakta kalem ve kağıt mendil satan bir adama yapılan yardım izleyenlere 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Çoğu zaman sokakta yanından geçip gittiğimiz insanların verdikleri hayat savaşı gerçekten de çok acı hikayeler barındırıyor. Bu insanlardan birinin hayatına dokunan yardımsever bir vatandaş o anları kameraya çekti ve ortaya duygu yüklü anlar çıktı.

Satıcının elindeki tüm malları satın alan hayırsever onun evine dönmesini istedi ve olumlu yanıt aldıktan sonra da malları kendisine geri verdi. Satıcının hayırsever vatandaşa sarıldığı anlar gözleri doldurdu.

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