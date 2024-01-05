Şota’nın gözü Trabzonspor’un Yunan oyuncusunda

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Şota’nın gözü Trabzonspor’un Yunan oyuncusunda
Trabzonspor'da Yunanlı orta saha oyuncusu için, Şota’nın takımı devreye girdi.

Trabzonspor'da sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan, ancak beklenen katkıyı sağlayamayan Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis için, bazı Süper Lig ekipleri devreye girerken, özellikle Şota yeni takımı Fatih Karagümrük için dirsek temasına geçti.
31 yaşındaki ön libero için başta Karagümrük olmak üzere, Konyaspor ve Pendikspor'un da, bu oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.
Bordo mavililerde, bu sezon çok fazla şans bulamayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Tripoli doğumlu Kourbelis için, özellikle Fatih Karagümrük'ün ısrarcı olduğu, gelen haberler arasında yer alıyor.
Trabzonspor yönetiminin, kiralık veya bonservisiyle gitmesinde bir sakınca görmediği Kourbelis için, uygun bir teklif gelmesi halinde konuyu değerlendirmeye alması bekleniyor.
Sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos FC'den ayrılarak, bedelsiz olarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Kourbelis, bordo-mavili forma altında şu ana kadar 5 resmi maçta toplam 294 dakika görev aldığı belirtildi.
Yunanistan A Milli Takım oyuncusu, Panathinaikos ve Trabzonspor dışında FC Asteras Tripolis formasını da uzun süre giymişti.
Kourbelis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ve diğer alt yaş kategorilerinde olmak üzere, bugüne kadar toplam 51 maçta görev alarak, milli takımlarına 2 gollük katkı sağlayabilmişti.

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