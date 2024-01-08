Trabzonsporlu 2 futbolcu ayrılık yolunda!

Trabzonspor, devre arası transfer dönemine oldukça hareketli girecek gibi gözüküyor.

Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısı öncesi ilk olarak 2 oyuncuyla ayrılık yoluna girdi.

Edinilen bilgiye göre, Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis ve Hırvat oyuncu Tonio Teklic’in, bonservisleriyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis'in , Vavacars Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaştığı duyulurken, sezon başında Panathinaikos'tan transfer edilen 31 yaşındaki Tripoli doğumlu Yunan milli oyuncunun, Karagümrük ile detayları konuştuğu ve Trabzonspor yönetimiyle bir sorun çıkmaması halinde sezon sonuna kadar kiralanacağı öğrenildi.

Kourbelis, bordo-mavili formayla şu ana kadar sadece 6 maçta görev yapabildi.

Diğer yandan, Hırvat oyuncu Tonio Teklic'in durumunda da belirsizlik meydana geldi. Geçen hafta içerisinde Rusya’ya giden ve Premier Ligi ekiplerinden Akhmat Grozny ile anlaşmaya varan Teklic için, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün devreye girmesiyle kafası karışan oyuncunun, düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Spilit doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Rusya’dan çok Türkiye'de kalmaya daha sıcak baktığı belirtilirken, her iki tarafın görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.