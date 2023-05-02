Soylu'dan AKP'lilere sandık talimatı. Referandumda mühürsüz ‘evet’ oyları geçerli sayılmıştı

AK Parti İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sultangazi Sandık Kurulu Üyeleri ile buluştu. Burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'te İHA, SİHA, Altay tankları ile her bir kurumun yerli ve milli yazılımları olduğunu belirtti.

Soylu, bu halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte geri adım atmadığına işaret etti ve "Allah sizden razı olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, size bin kere, milyon kere helal olsun. Çok büyük dağları devirdiniz. Türkiye için olmaz denilenleri olur hale getirdiniz." dedi.

Bakan Soylu, Sultangazi'nin en yüksek seçmen sayısına sahip ilçe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sandık namustur. Bu ülke çok seçimler gördü. 1946'daki sopalı seçimler, yani hükümetin herkese dayak attığı, bu CHP'nin tek parti döneminde Demokrat Partiye oy verilmemesi için herkese dayak attığı, herkesi karakola çektiği, herkese eziyet, işkence ettiği ama onun ötesinde oyu açık kullandırıp, sayımı gizli yapan, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş haksızlıkla karşı karşıya olunmasına rağmen yine de istediğini alamayan ve milletin o zaman da dik durduğu bir seçimdi. Bu CHP, her zaman hile yapmaya açıktır. Her zaman sandıklarda bunu yapmaya müsaittir. Onun için bu eğitimler çok önemlidir."

Her bir oyun değeri ve karşılığı olduğunu söyleyen Soylu, "Sandığa önce biz gideceğiz. Sandık alanına ilk önce biz oturacağız. Sandık alanını en son biz terk edeceğiz. Sandık başkanına o çuvalı verip güvenlik arabasına, güvenlikleri sağlayan polislerimizin, jandarmalarımızın arabalarına bindirene kadar. Kendi sandıklarımızın oy pusulalarını ilçelerimize ulaştıracağız. Ondan sonra da tek tek sonuçları hep beraber takip edeceğiz. Her geleni karşılayacağız. Her gelene 'hoş geldiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DAHA GELMEDEN DAĞITMAYA BAŞLADILAR"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarına da değinen Soylu, "Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verecekmiş. Gelmeden dağıtmaya başladılar." diye konuştu.