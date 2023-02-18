CZN Burak takipçilerine seslendi: Söz veriyorum sizi hiç mahçup etmeyeceğim

Toplam 10 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

Bu isimlerden biri de CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir oldu. Deprem bölgesinde etkin bir şekilde faaliyet gösteren Hatay doğumlu Özdemir, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için gösterdiği çabayla da adından söz ettirmişti.

17 Şubat'ta Duymaz'ın vefat haberini doğrulayan ve hayatını kaybeden fenomen için paylaşım yapan CZN Burak, gece saatlerinde yaptığı yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi:

''Herkese iyi geceler. Lütfen sizi gerçekten seven insanların değerini bilin. Bakın samimi söylüyorum, kaybettikten sonra onların değerini daha iyi anlıyorsunuz''

. İlerleyen saatlerde Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 'Lilo & Stitch' animasyonuna ait bir video paylaşan Özdemir, "İki tane ablam, bir annem, bir de siz varsınız. Başka da kimsem yok biliyorum. Söz veriyorum sizi hiç mahcup etmeyeceğim" mesajını yazdı.