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CZN Burak takipçilerine seslendi: Söz veriyorum sizi hiç mahçup etmeyeceğim

6 Şubat'ta tüm Türkiye ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, Hatay doğumlu restoran sahibi CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir de deprem bölgesine giderek yardım dağıtan isimlerden biri oldu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine seslendi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:27
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''Söz veriyorum sizi hiç mahçup etmeyeceğim'' CZN Burak takipçilerine seslendi:

CZN Burak takipçilerine seslendi: Söz veriyorum sizi hiç mahçup etmeyeceğim
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Toplam 10 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

Bu isimlerden biri de CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir oldu. Deprem bölgesinde etkin bir şekilde faaliyet gösteren Hatay doğumlu Özdemir, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için gösterdiği çabayla da adından söz ettirmişti.

17 Şubat'ta Duymaz'ın vefat haberini doğrulayan ve hayatını kaybeden fenomen için paylaşım yapan CZN Burak, gece saatlerinde yaptığı yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi:

''Herkese iyi geceler. Lütfen sizi gerçekten seven insanların değerini bilin. Bakın samimi söylüyorum, kaybettikten sonra onların değerini daha iyi anlıyorsunuz''

. İlerleyen saatlerde Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 'Lilo & Stitch' animasyonuna ait bir video paylaşan Özdemir, "İki tane ablam, bir annem, bir de siz varsınız. Başka da kimsem yok biliyorum. Söz veriyorum sizi hiç mahcup etmeyeceğim" mesajını yazdı.

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