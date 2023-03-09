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Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu

Sözcü TV’de Yılmaz Özdil ile başlayan istifa depreminin nedeni belli oldu. İstifa eden isimlerden Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Bayar, Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik" dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:10
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Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu

Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
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1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de, kanalın genel yayın yönetmeni Yılmaz Özdil, istifa ettiğini duyurmuştu.

Sonrasında Sözcü TV’de dikkat çeken bir atama gerçekleşti ve deneyimli televizyoncu Alişer Delek, Sözcü Televizyonu Genel Müdürü oldu.

Medyaradar'ın haberine göre, kanalın kuruluş aşamasında teknik ve idari süreci yöneten Alişer Delek’in atamasıyla ilgili olarak tüm Sözcü Grubu’na bilgilendirme maili gönderildi.

Bu gelişmenin ardından Sözcü TV'de istifa depremi yaşandı. Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar, Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldı.

"BİLGİSİ OLMADAN ATAMA YAPILDI"

Görevinden istifa eden Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik" dedi.

Baydar istifalara ilişkin şöyle konuştu:

"Yılmaz Özdil ile anlaşarak gittik. Yılmaz Özdil gittikten sonra Korcan Karar'ın kalacağı söylenmişti. Onun da haberi ve bilgisi olmadan bir atama yapıldı. Ona bilgi verilmeden böyle bir atamanın yapılmasını geride kalan isme saygısızlık olarak addediyoruz. Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik."

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