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  • Fatih Portakal'ın ayak sesleri Sözcü TV'de. Portakal renkli polarına parfüm sıkmaya başladı. Seferihisar'da takım elbise

Fatih Portakal'ın ayak sesleri Sözcü TV'de. Portakal renkli polarına parfüm sıkmaya başladı. Seferihisar'da takım elbiselerini acele ütücüye verdi

Önden sağ kolunu gönderdi. Sözcü TV’de Yılmaz Özdil’in flaş ayrılığının ardından yerine geçecek ismin kim olacağı sorusu cevap ararken medya kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:05
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Sözcü TV'de büyük gelişme

Fatih Portakal'ın ayak sesleri Sözcü TV'de. Portakal renkli polarına parfüm sıkmaya başladı. Seferihisar'da takım elbiselerini acele ütücüye verdi
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1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil istifa etti. İddialı bir başlangıç yapan kanalda Özdil’in yerine yeni Genel Yayın Yönetmeni aranırken dün dikkat çeken bir atama gerçekleşti.

Geçtiğimiz haziran FOX Haber’den ayrılan Özgür Çakmakçı, kanalda Haber Koordinatörü görevine getirildi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce FOX Haber’den ayrılan, Fatih Portakal’a yakınlığıyla bilinen ve Portakal'ın "inzivaya çekildiği" İzmir Seferihisar'da beraber Portakal'ın YouTube hesabını yöneten Çakmakçı’nın Sözcü TV’ye geçmesi iddiaları alevlendirdi. Fatih Portakal, Sözcü TV’nin yeni Genel Yayın Yönetmeni mi olacak sorusu gündeme geldi.

HER İŞTE BİRLİKTELER
Daha önce TRT, Kanal D ve Show TV haber merkezlerinde çalışan deneyimli gazeteci Çakmakçı, 2010 yılından bu yana FOX Haber Merkezi’nde Haber Koordinatörlüğü görevini üstleniyordu. Çakmakçı Fox TV'de çalıştığı dönemde ayrıca "Fatih Portakal'la Çalar Saat" programını da yönetmişti.

Portakal’ın YouTube kanalı için de birlikte çalışan ikilinin Sözcü TV’de buluşup buluşmayacağı ise önümüzdeki günler gösterecek.

İkilinin dostluğu Instagram'da da göze çarpıyor.

 

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