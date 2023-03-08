Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'ye bir istifa şoku daha

Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'in 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'den ayrılmasının ardından Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevinden istifa etti.



1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de, Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, dün istifa ettiğini duyurmuştu.

Yılmaz Özdil'in yerine Alişer Delek getirilmişti.

KORCAN KARAR DA İSTİFA ETTİ

Özdil'in istifasıyla başlayan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Medyatava'nın haberine göre, Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.

Korcan Karar'la birlikte yardımcısı da görevinden ayrıldı.