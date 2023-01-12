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  • AKP 50d’li araştırma görevlilerini işsiz bıraktı. Derdinin vatandaş değil oy olduğunun açık kanıtı

AKP 50d’li araştırma görevlilerini işsiz bıraktı. Derdinin vatandaş değil oy olduğunun açık kanıtı

AKP’nin seçim yatırımı olarak kullandığı sözleşmeli personele kadro tasarısına 2018-2022 arası ilişiği kesilen araştırma görevlilerinin dahil edilmemesi tepki çekti. Akademisyenlerin başında Demokles’in kılıcı gibi sallanan 50/d’lilere yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması çağrısı yapıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:15
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Sözleşmeliden kadroya kapsamı dışı bırakılan 50d’li araştırma görelileri işsiz kaldı. AKP’nin derdinin vatandaş değil oy olduğunun kanıtı

AKP 50d’li araştırma görevlilerini işsiz bıraktı. Derdinin vatandaş değil oy olduğunun açık kanıtı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP hükümeti bir mağduriyeti yaratırken yenisini yaratıyor. Tıpkı Emeklilikte Yaşa Takınların sorunlarını çözeyim derken Emeklilikte Mezara Takılanlar sorunu yaratması gibi.

Tıpkı 3600 ek gösterge dışında bıraktığı devlet memurlarını mağdur etmesi gibi, akademisyenleri de mağdur etmeye devam ediyor.

GENÇ AKADEMİSYENLERİN ÖNÜ KESİLDİ
AKP hükümeti döneminde 2017’de çıkarılan kanunla 33/A daimi kadrolu araştırma görevlilerinin önü kesilmiş, 50/d kadrosu çıkarılarak araştırma görevliliği sözleşmeye bağlanmıştı.

Bu kadroyla beraber doktorası biten araştırma görevlilerine üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu verilmeyen doktora mezunu genç akademisyenlerle ilişiğin kesilmesinin önü açılmıştı.

2018-2022 ARASI KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI
Geçtiğimiz ay meclis gündemine getirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanun tasarısıyla bu sorunun bir çözüme kavuşturulması amaçlandı ve 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna geçişi amaçlandı. Ancak 2018-2022 yılları arasında ilişiği kesilen 50/d’liler bu kapsam dışında bırakıldı.

“FIRSAT EŞİTLİĞİNE AYKIRI”
Sayıları hepi topu bin olan genç akademisyenler de çareyi hak arama mücadelesinde buldu. Örgütlenen genç akademisyenler seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan genç akademisyenler, “Kapsayıcı bir çözüm istiyoruz. İlişiği kesilen 50/d’liler ile ilgili YÖK uygulamayı üniversitelere bırakırken uygulamada fırsat eşitliğine aykırı durumlar olacak. Bizler donanımlı bireyler olarak en verimli çağlarımızda üniversitelerde ekonomik ve idari kaygılardan muaf bir şekilde işimizi icra edip topluma faydalı bireyler olmak istiyoruz” dedi.

“EKONOMİK KAYGILARIMIZ OLMAMALI”
Bir başka mağdur ise konuyla ilgili olarak, “Rektörlerin ve dekanların başımızın üstünde Demokles’in kılıcı gibi sallandırdığı 50/d kadrosunun tamamen kaldırılması gerekiyor. Akademik üretim yapması ve ülkesine fayda sağlaması beklenen genç yetişmiş bireylerin ekonomik kaygılar barındırmaması gerekiyor ki özgün ve yenilikçi çalışmalarımızla topluma ve dünyaya fayda sağlayabilelim” dedi.

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