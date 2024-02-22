Sparta Prag Galatasaray. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında bu gece deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla mücadele edecek.

Prag Letna Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi İngiliz Anthony Taylor. Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazandığı için sahaya avantajlı çıkacak. Her türlü beraberlik veya alacağı galibiyet temsilcimize tur atlatacak ve adını son 16'ya yazdıracak.

Sparta Pra'ın alacağı tek farklı galibiyet maçın uzamasına neden olacak. Birden farklı galibiyetlerde Çekya temsilcisi turu geçecek.

OKAN BURUK'UN İLK 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorlu maç öncesi ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buruk, dünkü basın toplantısında "İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var. İlk maç bitti, şimdi sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı da bir kenara bırakıp, bu maçı kazanmaya odaklanacağız" demişti.

Sarı kırmızılı takımın hocasının futbolcularından yine galibiyet istediği belirtildi.

Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.