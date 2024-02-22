Sparta Prag Galatasaray. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray nasıl tur atlar?

Kaynak: Haber Merkezi
Sparta Prag Galatasaray. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray zorlu sınavda. Temsilcimiz Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya. Okan Buruk ilk 11'i belirledi. Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında bu gece deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla mücadele edecek.

Prag Letna Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi İngiliz Anthony Taylor. Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazandığı için sahaya avantajlı çıkacak. Her türlü beraberlik veya alacağı galibiyet temsilcimize tur atlatacak ve adını son 16'ya yazdıracak.

Sparta Pra'ın alacağı tek farklı galibiyet maçın uzamasına neden olacak. Birden farklı galibiyetlerde Çekya temsilcisi turu geçecek.

OKAN BURUK'UN İLK 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorlu maç öncesi ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buruk, dünkü basın toplantısında "İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var. İlk maç bitti, şimdi sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı da bir kenara bırakıp, bu maçı kazanmaya odaklanacağız" demişti.

Sarı kırmızılı takımın hocasının futbolcularından yine galibiyet istediği belirtildi.

Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Son Haberler
AKP adayından tarikat ziyaretleri: Sistemli ve konforlu çalışma vaadi Gündem
AKP adayından tarikat ziyaretleri: Sistemli ve konforlu çalışma vaadi
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı Dünya
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Liverpool farklı kazandı Manchester City'le farkı açtı Spor
Liverpool farklı kazandı Manchester City'le farkı açtı
Yüksek yargı üyelerine denize nazır kooperatif: 4 ayda 400 bin lira kira getirisi Gündem
Yüksek yargı üyelerine denize nazır kooperatif: 4 ayda 400 bin lira kira getirisi
Barcelona Napoli'de berabere. Arsenal 90+4'te attı Spor
Barcelona Napoli'de berabere. Arsenal 90+4'te attı
Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı Yaşam
Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı