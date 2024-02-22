Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

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Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması
Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile Ankara'da oynadığı maçta tribünlere hareket yaptığı ileri sürülen Mauro Icardi ile ilgili açıklama geldi.

Icardi'nin yaptığı belirtilen hareket sonra Ankaragücü'nün yanı sıra Fenerbahçe de TFF'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada ise görüntünün montaj olabileceği ileri sürülmüştü.

Sarı kırmızılı kulübün hukuk sorumlusu Can Natan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Natan, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Sparta Prag'la oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri de inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar. Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar.

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