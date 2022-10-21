Spor Toto Süper Lig'de 11.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 11.hafta başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:

Cumartesi günü sizleri 3 karşılaşma bekliyor. Ümraniyespor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 14.30'da başlayacak bu maçın değerlendirmesini Faruk Malik yapacak.

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maçın değerlendirmelerini Fatih Saboviç yapacak.

PAZAR:

Pazar günü Adana Demirspor, Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Cevat Kol değerlendirecek. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Alanyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZARTESİ:

Süper Lig'de haftayı Hatayspor - Beşiktaş maçı ile kapatacağız. Saat 20.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.