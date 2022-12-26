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Spor Toto Süper Lig'de 16.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 16. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:36
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 16.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 16.hafta yarın başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

SALI:
Başakşehir, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral bulmak istiyor.

Karşılaşmanın değerlendirmesini Fatih Saboviç yapacak.

ÇARŞAMBA:
Çarşamba günü sizleri tek maç bekliyor olacak. Trabzonspor, Karagümrük deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

PERŞEMBE:
Süper Lig'de 16.haftayı oynanacak iki maç ile kapatacağız.

Sivasspor, evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Beşiktaş ile Adana Demirspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Maçı Sedat Kaya değerlendirecek.

 

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