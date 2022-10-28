Spor Toto Süper Lig'de 12.hafta başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 12.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMA (BUGÜN):
Süper Lig'de hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile başlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.
CUMARTESİ:
Cumartesi günü Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi Faruk Malik değerlendirecek.
PAZAR:
Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor.
Beşiktaş, evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak. Maçın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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