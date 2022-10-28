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Spor Toto Süper Lig'de 12.hafta başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 12. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:47
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 12.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 12.hafta başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 12.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA (BUGÜN):
Süper Lig'de hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile başlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi Faruk Malik değerlendirecek.

PAZAR:
Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor.

Beşiktaş, evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak. Maçın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

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