Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
CUMA (BUGÜN):
Haftayı Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçı ile açacağız. Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.
CUMARTESİ:
Cumartesi günü derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadeleyi Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş değerlendirecek.
PAZAR:
Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. Saat 14.30'da Gaziantep FK, Kayserispor ile karşılaşacak. Maçı Faruk Malik değerlendirecek.
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Cevat Kol yapacak.
PAZARTESİ:
Haftayı Fenerbahçe - Sivasspor maçı ile kapatacağız. Saat 20.00'de başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.