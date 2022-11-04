Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta bugün başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA (BUGÜN):

Haftayı Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçı ile açacağız. Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

CUMARTESİ:

Cumartesi günü derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadeleyi Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZAR:

Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. Saat 14.30'da Gaziantep FK, Kayserispor ile karşılaşacak. Maçı Faruk Malik değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Cevat Kol yapacak.

PAZARTESİ:

Haftayı Fenerbahçe - Sivasspor maçı ile kapatacağız. Saat 20.00'de başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.