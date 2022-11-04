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Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 13. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:26
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 13.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA (BUGÜN):
Haftayı Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçı ile açacağız. Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadeleyi Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZAR:
Pazar günü sizleri 2 maç bekliyor olacak. Saat 14.30'da Gaziantep FK, Kayserispor ile karşılaşacak. Maçı Faruk Malik değerlendirecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Cevat Kol yapacak.

PAZARTESİ:
Haftayı Fenerbahçe - Sivasspor maçı ile kapatacağız. Saat 20.00'de başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

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