Spotify açıkladı: 2022'de arabada en çok dinlenen şarkılar belli oldu

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Spotify 2022 yılında otomobillerin içinde en çok hangi şarkı ve şarkıların dinlendiğini açıkladı. Listenin şarkıcılar bölümünün zirvesinde Sefo yer aldı. Sefo'yu ikinci sıradan Tarkan takip etti. Üçüncü sırada ise Zeynep Bastık yer aldı.

İşte 2022’de Türkiye’de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar

1- Sefo

2- Tarkan

3- Zeynep Bastık

4- Burak Bulut &Kurtuluş Kuş

5- Ezhel

6- Murda

7- Mustafa Ceceli

8- UZI

9- Sezen Aksu

10- The Weeknd

En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım yer aldı. Onu ikinci sıradan Zeynep Bastık – Ara takip etti. İlk üçe giren diğer bir şarkı ise Sefo – Affettim oldu.

İşte 2022’de Türkiye’de otomobilde en çok dinlenen şarkılar

1- KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

2- Zeynep Bastık – Ara

3- Sefo – Affettim

4- Funda Arar, Semicenk – Al Sevgilim

5- Capo, Sefo – ISABELLE

6- Sefo – Tutsak

7- Tarkan – Geççek

8- Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak

9- cakal – İmdat

10- EDIS – Arıyorum