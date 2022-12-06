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Spotify açıkladı: 2022'de arabada en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenenlerinin listesi yayınlandı. Listede arabada en çok dinlenen şarkıcı ve şarkıcılar da yer aldı. İşte zirvedeki isim ve şarkı...

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:45
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Spotify 2022 yılında arabada en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Spotify açıkladı: 2022'de arabada en çok dinlenen şarkılar belli oldu
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ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Spotify 2022 yılında otomobillerin içinde en çok hangi şarkı ve şarkıların dinlendiğini açıkladı. Listenin şarkıcılar bölümünün zirvesinde Sefo yer aldı. Sefo'yu ikinci sıradan Tarkan takip etti. Üçüncü sırada ise Zeynep Bastık yer aldı.

İşte 2022’de Türkiye’de otomobilde en çok dinlenen sanatçılar

1- Sefo

2- Tarkan

3- Zeynep Bastık

4- Burak Bulut &Kurtuluş Kuş

5- Ezhel

6- Murda

7- Mustafa Ceceli

8- UZI

9- Sezen Aksu

10- The Weeknd

En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım yer aldı. Onu ikinci sıradan  Zeynep Bastık – Ara takip etti. İlk üçe giren diğer bir şarkı ise  Sefo – Affettim oldu.

İşte 2022’de Türkiye’de otomobilde en çok dinlenen şarkılar

1- KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

2- Zeynep Bastık – Ara

3- Sefo – Affettim

4- Funda Arar, Semicenk – Al Sevgilim

5- Capo, Sefo – ISABELLE

6- Sefo – Tutsak

7- Tarkan – Geççek

8- Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak

9- cakal – İmdat

10- EDIS – Arıyorum

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