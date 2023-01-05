Spotify’dan zamanda yolculuk yaptıracak bomba özellik

Müzik dinleme platformu olan Spotify, yeni bir özellik sunacak.

Şirketin platforma oldukça ilginç bir özellik daha ekliyor. “Playlist in a Bottle” adını verdiği özellik, 2024’te açabileceğinizi bir çalma listesi oluşturmanızı istiyor.

Shiftdelete’De yer alan bilgilere göre, özellik kullanıcılara zamanda yolculuk yaptıracak.

ZAMAN KAPSÜLÜ ÖZELLİĞİ

Spotify’ın açıklamasına göre şirket, Playlist in a Bottle adını verdiği Zaman Kapsülü özelliği ile birlikte kullanıcılara ilgi çeken bir sürpriz sunuyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, 2024 yılında açabilecekleri bir çalma listesi oluşturabiliyor.

Listeyi başlatmak için Spotify, kullanıcılara “En sevdiğin kişiyi hangi şarkı hatırlatır?” ya da bir yıl sonra anlam ifade etmeyecek bir şarkı gibi sorular yöneltiyor. Bu sorulara verilecek cevaplar, kullanıcıların sanal bir şekilde oluşturdukları zaman kapsülüne “mühürlü” gönderiliyor.

31 OCAK'A KADAR GEÇERLİ

Ayrıca şarkılarınızı kaldıracağınız ürünü de kendiniz seçebiliyorsunuz. Seçenekler arasında cam şişe, oyuncak ayı ya da sakız makinesi gibi çeşitler yer alıyor. Sonrasında ise 2024 yılında açmak üzereSpotify’ın Playlist in a Bottle özelliği, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz bir şekilde yayında yer alıyor.

Ayrıca bu özellik 31 Ocak’a kadar geçerli olacak. Zaman Kapsülü özelliği, yalnızca belirli ülkelerde kullanıcılara sunuluyor. Türkiye, Arjantin, Kanada, ABD ve Brezilya’nın dahil olduğu toplam 27 ülke, bu özelliğe erişebiliyor.